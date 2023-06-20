Пентагон нашел еще $6 млрд на помощь Украине

«В ходе регулярного надзора со стороны департамента за исполнением президентских полномочий по поставкам для Украины мы обнаружили несоответствия в оценке снаряжения», - заявила представитель оборонного ведомства.

По ее словам, на 2023 год подтверждено $3,6 миллиарда расходов, на 2022-й - 2,6 миллиарда.

Сингх ранее сообщила, что стоимость отправленной Украине военной помощи оказалась завышена из-за несоответствия в категориях оценки.

По данным газеты Politico, члены комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предложили сократить средства Пентагона на закупку ракет для ВСУ. Авторы инициативы объяснили, что военное ведомство не может предоставить реалистичную оценку трат на оружие для Киева, передает «Радиоточка НСН».

