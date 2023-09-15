Пелоси назвала себя «хладнокровной рептилией»

«Я не несчастный младенец, я, скорее хладнокровная рептилия. Я приду и выиграю выборы», – заявила она.

Ранее она рассказала, что будет переизбираться в конгресс США в 2024 году.

Пелоси сообщила, что мечтает о выдвижении Джо Байдена на второй президентский срок, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

