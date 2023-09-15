Пелоси назвала себя «хладнокровной рептилией»
15 сентября 202301:29
Экс-спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси назвала себя «хладнокровной рептилией», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на CNN.
«Я не несчастный младенец, я, скорее хладнокровная рептилия. Я приду и выиграю выборы», – заявила она.
Ранее она рассказала, что будет переизбираться в конгресс США в 2024 году.
Пелоси сообщила, что мечтает о выдвижении Джо Байдена на второй президентский срок, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru