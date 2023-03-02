Патрушев приехал на Кубу и провел встречу с Кастро
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в рамках своей рабочей поездки на Кубу провел встречу с президентом Мигелем Диас-Канелем и лидером Кубинской революции Раулем Кастро, сообщает пресс-служба Совбеза РФ.
Стороны обсудили вопрос углубления двухсторонних отношений. Отдельное внимание было уделено рассмотрению стратегических приоритетов сотрудничества двух стран, а также обсуждению международных проблем.
Одной из целей визита Патрушева является проведение расширенных российско-кубинских межведомственных консультаций по проблематике в сфере безопасности.
Ранее Патрушев принял в Москве члена политбюро КПК Ван И.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+13 438 / сут.
Умерли
396 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+16 557 / сут.
- Патрушев приехал на Кубу и провел встречу с Кастро
- В Роспотребнадзоре оценили риск распространения холеры в России
- СМИ: Запад призвал ОАЭ прекратить экспорт в РФ электроники для военных целей
- Бербок заявила, что Германия не обсуждает отправку истребителей Украине
- Таксистам предложили запретить работать больше 12 часов
- В США призвали послать американцев в зону спецоперации
- Бербок: Украина имеет право включить условие по Крыму в мирное соглашение
- СМИ: США ищут поддержку союзников для введения санкций против Китая
- В Конгрессе заявили о нежелании американцев умирать за Украину
- США пытаются расширить масштабы военных учений для сдерживания Китая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru