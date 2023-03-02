Патрушев приехал на Кубу и провел встречу с Кастро

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в рамках своей рабочей поездки на Кубу провел встречу с президентом Мигелем Диас-Канелем и лидером Кубинской революции Раулем Кастро, сообщает пресс-служба Совбеза РФ.

Патрушев заявил, что Запад не собирался сотрудничать с Россией

Стороны обсудили вопрос углубления двухсторонних отношений. Отдельное внимание было уделено рассмотрению стратегических приоритетов сотрудничества двух стран, а также обсуждению международных проблем.

Одной из целей визита Патрушева является проведение расширенных российско-кубинских межведомственных консультаций по проблематике в сфере безопасности.

Ранее Патрушев принял в Москве члена политбюро КПК Ван И.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Николай ПатрушевКуба
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