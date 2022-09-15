Пашиняну предрекли скорую отставку

Председатель правления аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян заявил, что власти Армении не справились с управленческими задачами, сообщает NEWS.ru.

Пашинян заявил, что не намерен подписывать никаких документов с Азербайджаном

Комментируя вспыхнувшие в Ереване протесты он отметил, что они гораздо масштабнее, чем в марте-июле, так как протестная аудитория расширилась за счёт неполитизированных и непартийных людей.

По его мнению, люди винят правительства в неудачах Армении во внешней политике, а также в неспособности отражать атаки ВС Азербайджана, в связи с чем отставка премьер-министра страны Никола Пашиняна из-за сложившейся ситуации вполне реальна.

«Ранее я не видел шансов на отставку премьер-министра и смену власти. Но то, что происходит в эти дни, уже серьёзно. Опять начались военные действия, война продолжается, и опять мы проигрываем», — заключил Григорян.

Ранее протестующие у здания парламента в Ереване призвали депутатов объявить импичмент премьер-министру Армении Николу Пашиняну, сообщает RT,

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ФОТО: сайт премьер-министра Армении
ТЕГИ:ОтставкаАрменияНикол Пашинян
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