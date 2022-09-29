Пашинян заявил о невыполнении партнерами договоренностей

В ходе заседания правительства Пашинян посетовал, что Азербайджан, используя агрессию против Армении, не дает возможности провести необходимые реформы, однако немалую роль играют в этом и страны-союзники. Сотни миллионов долларов были потрачены на вооружение, однако поставки не выполняются, заявил премьер-министр Армении.

Ранее в Ереване несколько сотен активистов устроили акцию за выход из Организации договора о коллективной безопасности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

