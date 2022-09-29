Пашинян заявил о невыполнении партнерами договоренностей

Из-за отсутствия поставок союзниками закупленного Ереваном вооружения Армения не может осуществить реформу своих вооруженных сил. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра страны Никола Пашиняна. При этом политик не назвал конкретные государства, нарушающие договоренности.

Пашиняну предрекли скорую отставку

В ходе заседания правительства Пашинян посетовал, что Азербайджан, используя агрессию против Армении, не дает возможности провести необходимые реформы, однако немалую роль играют в этом и страны-союзники. Сотни миллионов долларов были потрачены на вооружение, однако поставки не выполняются, заявил премьер-министр Армении.

Ранее в Ереване несколько сотен активистов устроили акцию за выход из Организации договора о коллективной безопасности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фото со страницы Никола Пашиняна в Facebook
ТЕГИ:ПоставкиАрменияНикол Пашинян
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