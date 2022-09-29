Пашинян заявил о невыполнении партнерами договоренностей
Из-за отсутствия поставок союзниками закупленного Ереваном вооружения Армения не может осуществить реформу своих вооруженных сил. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра страны Никола Пашиняна. При этом политик не назвал конкретные государства, нарушающие договоренности.
В ходе заседания правительства Пашинян посетовал, что Азербайджан, используя агрессию против Армении, не дает возможности провести необходимые реформы, однако немалую роль играют в этом и страны-союзники. Сотни миллионов долларов были потрачены на вооружение, однако поставки не выполняются, заявил премьер-министр Армении.
Ранее в Ереване несколько сотен активистов устроили акцию за выход из Организации договора о коллективной безопасности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+40 017 / сут.
Умерли
387 тыс.+111 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+61 515 / сут.
- Во Владимире для незрячих туристов открыли тактильную модель Успенского собора
- Народный артист РФ Игорь Скляр собрался на фронт
- Синоптик: дождь и магнитные бури ожидают жителей Центральной России в выходные
- Спускаемый аппарат «Союза МС-21» с экипажем приземлился в Казахстане
- В МФЦ опровергли выдачу повесток в московских офисах «Мои документы»
- Москвичам пообещали «старое» бабье лето с 5 октября
- Желающим попасть в Казахстан россиянам на 200 лет запретили выезжать из РФ
- Пашинян заявил о невыполнении партнерами договоренностей
- Песков: Путин и Эрдоган по телефону обсудят события на Украине
- Путин заявил, что спортивные организации намеренно игнорируют Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru