Пашинян уволил главу службы госохраны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил главу службы государственной охраны, следует из приказа на сайте правительства.

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В документе говорится, что от должности освобожден Саркис Ованнисян. Исполнять его обязанности будет Артур Гаспарян.

Ранее Пашинян решился на переговоры с Алиевым для деэскалации на границе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
ТЕГИ:АрменияНикол Пашинян

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