Пашинян: Мир между Арменией и Азербайджаном сейчас «немыслим»
В настоящее время мир между Арменией и Азербайджаном «немыслим», сообщил телеканалу France24 премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Если Азербайджан считает Армению "западным Азербайджаном", а также в свете недавней атаки это невозможно, на данный момент этот мир немыслим», — заявил он.
«Если брать в расчет заявления Азербайджана, можно сделать вывод, что новая атака против Армении очень вероятна», — указал глава правительства.
«Все это заставляет нас думать, что Азербайджан готовит новую атаку против Армении», — отметил премьер.
Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Баку направил Еревану новые предложения по мирному договору, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru