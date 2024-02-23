Пашинян: Мир между Арменией и Азербайджаном сейчас «немыслим»

«Если Азербайджан считает Армению "западным Азербайджаном", а также в свете недавней атаки это невозможно, на данный момент этот мир немыслим», — заявил он.

«Если брать в расчет заявления Азербайджана, можно сделать вывод, что новая атака против Армении очень вероятна», — указал глава правительства.

«Все это заставляет нас думать, что Азербайджан готовит новую атаку против Армении», — отметил премьер.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Баку направил Еревану новые предложения по мирному договору, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

