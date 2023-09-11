Пашинян и Эрдоган обсудили двусторонние отношения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили по телефону отношения между странами и имеющиеся вопросы, сообщили в пресс-службе армянского правительства.

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Стороны пришли к выводу, что мир и стабильность в регионе поможет развитию и процветанию в том числе окружающих стран. Анкара и Ереван договорились развивать дипломатические усилия.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе турецкой стороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
ТЕГИ:Реджеп Тайип ЭрдоганНикол ПашинянАрмения

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