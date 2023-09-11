Пашинян и Эрдоган обсудили двусторонние отношения
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили по телефону отношения между странами и имеющиеся вопросы, сообщили в пресс-службе армянского правительства.
Стороны пришли к выводу, что мир и стабильность в регионе поможет развитию и процветанию в том числе окружающих стран. Анкара и Ереван договорились развивать дипломатические усилия.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе турецкой стороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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