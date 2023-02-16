Парламент Молдавии утвердил новое правительство

Новый министр был утвержден в должности голосами большинства депутатов парламента. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда.



Речан с 2012 по 2015 годы занимал должность министра внутренних дел Молдавии, с 2016 по 2022 годы работал в различных международных организациях консультантом в области анализа данных и информации. С февраля прошлого года был советником президента в области обороны и национальной безопасности, секретарем Высшего совета безопасности.

Ранее сенаторы Сергей Цеков и Андрей Климов в эфире НСН дали оценку будущим отношениям между Москвой и Кишиневом после смены премьер-министра.





