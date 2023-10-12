Парламент Израиля одобрил создание чрезвычайного правительства

Депутаты Кнессета (парламента) Израиля поддержали создание единого чрезвычайного правительства на фоне конфликта с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

Число пострадавших после нападения ХАМАС израильтян возросло до 3 297

По информации газеты The Jerusalem Post, формирование чрезвычайного кабмина поддержали 66 парламентариев. Против не высказался никто.

О формировании нового правительства накануне заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В состав чрезвычайного кабмина вошел представитель оппозиции Бени Ганц.

Американский журналист Сеймур Херш сообщил, что Нетаньяху покинет пост после окончания конфликта с ХАМАС, передает «Радиоточка НСН».

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