Парламент Израиля одобрил создание чрезвычайного правительства
Депутаты Кнессета (парламента) Израиля поддержали создание единого чрезвычайного правительства на фоне конфликта с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.
По информации газеты The Jerusalem Post, формирование чрезвычайного кабмина поддержали 66 парламентариев. Против не высказался никто.
О формировании нового правительства накануне заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В состав чрезвычайного кабмина вошел представитель оппозиции Бени Ганц.
Американский журналист Сеймур Херш сообщил, что Нетаньяху покинет пост после окончания конфликта с ХАМАС, передает «Радиоточка НСН».
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