Папа Франциск впервые посетит Северную Македонию

Папа Римский Франциск сегодня прибудет в Скопье из Софии. Предстоятель Римско-католической церкви впервые ступит на землю Северной Македонии.

Официально поездка в Северную Македонию посвящена памяти Святой матери Терезы (Агнес Гондже Бояджиу, 1910-1997), уроженке Скопье, передает ТАСС.

11 января 2019 года состоялось решающее голосование депутатов парламента Республики Македонии по изменению названия страны. 81 депутат из 120 поддержал соответствующие поправки в конституцию.12 февраля соглашение о переименовании Республики Македония в Республику Северная Македония официально вступило в силу.

