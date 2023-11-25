Палестинский врач: В Газе не осталось домов и больниц
Инфраструктура сектора Газа разрушена, в анклаве не осталось домов и больниц. Об этом рассказал эвакуированный в Москву врач-кардиолог Рихаль, работавший в больнице «Аш-Шифа», передает ТАСС.
По словам мужчины, он провел в окруженной больнице семь суток, позже медперсоналу удалось покинуть здание. Как отметил Рихаль, ежедневно к медикам поступали около 3 тысяч раненых, в том числе с травмами живота и головы, при этом 500-1000 из них погибали. Кардиолог указал, что врачи не могли помочь многим пострадавшим, так как на практике не сталкивались с подобными ранениями.
Кроме того, Рихаль отметил, что не видел в больнице боевиков палестинского движения ХАМАС.
«У нас уже нет домов, нет больниц вообще, нет ни школы, ни улицы. В секторе Газа уже нет никого почти», — добавил врач.
Ранее израильские военные начали наземную операцию против ХАМАС в районе «Аш-Шифы», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Тель-Авиве указывали, что радикалы используют здание как склад оружия и основной командный центр. Как позже сообщила Всемирная организация здравоохранения, больница больше не может функционировать, а оставшихся в ней нужно эвакуировать.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru