Палестинский врач: В Газе не осталось домов и больниц

По словам мужчины, он провел в окруженной больнице семь суток, позже медперсоналу удалось покинуть здание. Как отметил Рихаль, ежедневно к медикам поступали около 3 тысяч раненых, в том числе с травмами живота и головы, при этом 500-1000 из них погибали. Кардиолог указал, что врачи не могли помочь многим пострадавшим, так как на практике не сталкивались с подобными ранениями.

Кроме того, Рихаль отметил, что не видел в больнице боевиков палестинского движения ХАМАС.

«У нас уже нет домов, нет больниц вообще, нет ни школы, ни улицы. В секторе Газа уже нет никого почти», — добавил врач.

Ранее израильские военные начали наземную операцию против ХАМАС в районе «Аш-Шифы», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Тель-Авиве указывали, что радикалы используют здание как склад оружия и основной командный центр. Как позже сообщила Всемирная организация здравоохранения, больница больше не может функционировать, а оставшихся в ней нужно эвакуировать.