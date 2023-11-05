Палестина заявила о готовности взять на себя управление сектором Газа

Аббас назвал Газу неотъемлемой частью Палестины. Он объявил о готовности вернуться к управлению анклавом в рамках всеобъемлющего политического соглашения.

Ответственность за происходящее в Газе Аббас возложил на Израиль. Политик считает, что военные действия не сделают ситуацию на Ближнем Востоке безопаснее.

С 7 октября жертвами обстрелов израильской армии стали 9,7 тысячи жителей сектора Газа. Ранения получили более 26 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

