Палестина заявила о 788 погибших в секторе Газа и на Западном берегу

Не менее 788 человек погибли в секторе Газа и на Западном берегу, пострадали 4,1 тысячи человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление минздрава Палестины.

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Отмечается, что жертвами ударов по сектору Газа стали 770 человек, еще 18 человек погибли из-за действий израильских военных на Западном берегу.

Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в интервью НСН заявил, что палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль, чтобы попытаться сорвать нормализацию отношений государства с Саудовской Аравией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильСектор Газа

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