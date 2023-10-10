Палестина заявила о 788 погибших в секторе Газа и на Западном берегу

Отмечается, что жертвами ударов по сектору Газа стали 770 человек, еще 18 человек погибли из-за действий израильских военных на Западном берегу.

Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в интервью НСН заявил, что палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль, чтобы попытаться сорвать нормализацию отношений государства с Саудовской Аравией, передает «Радиоточка НСН».

