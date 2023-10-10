Палестина заявила о 788 погибших в секторе Газа и на Западном берегу
Не менее 788 человек погибли в секторе Газа и на Западном берегу, пострадали 4,1 тысячи человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление минздрава Палестины.
Отмечается, что жертвами ударов по сектору Газа стали 770 человек, еще 18 человек погибли из-за действий израильских военных на Западном берегу.
Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в интервью НСН заявил, что палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль, чтобы попытаться сорвать нормализацию отношений государства с Саудовской Аравией, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru