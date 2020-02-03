Пакистан восстановил авиасообщение с Китаем

3 февраля 202020:46

В Пакистане заявили о возобновлении авиасообщения с Китаем после трех дней закрытия полетов из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как пишет агентство, соответствующее заявление сделал министр авиации Саттар Хохар. Ранее Пакистан объявил о приостановке авиаперелетов с Китаем 31 января.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 30 января назвала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Ранее НСН собрала мнение экспертов относительно угрозы России от китайского коронавируса. В частности, начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов в беседе с НСН рассказал о способах предотвращения распространения инфекции в России.


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ФОТО: РИА Новости/Александр Демьянчук
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