Пакистан восстановил авиасообщение с Китаем

Как пишет агентство, соответствующее заявление сделал министр авиации Саттар Хохар. Ранее Пакистан объявил о приостановке авиаперелетов с Китаем 31 января.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 30 января назвала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Ранее НСН собрала мнение экспертов относительно угрозы России от китайского коронавируса. В частности, начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов в беседе с НСН рассказал о способах предотвращения распространения инфекции в России.



