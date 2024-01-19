Пакистан решил прекратить противостояние с Ираном
Правительство Пакистана приняло решение прекратить пограничный конфликт с Ираном, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.
Кабинет министров Пакистана поддержал полное восстановление дипломатических отношений с Ираном. В ближайшее время послы вернутся к исполнению своих обязанностей.
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) 16 января нанес удар ракетами и беспилотниками по территории пакистанской провинции Белуджистан. Целью атаки была террористическая группировка «Джейш аль-Адль».
В ответ Пакистан 18 января ударил по расположению террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан, напоминает «Радиоточка НСН».
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