Пакистан решил прекратить противостояние с Ираном

Кабинет министров Пакистана поддержал полное восстановление дипломатических отношений с Ираном. В ближайшее время послы вернутся к исполнению своих обязанностей.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) 16 января нанес удар ракетами и беспилотниками по территории пакистанской провинции Белуджистан. Целью атаки была террористическая группировка «Джейш аль-Адль».

В ответ Пакистан 18 января ударил по расположению террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан, напоминает «Радиоточка НСН».

