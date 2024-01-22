Пакистан и Иран договорились возвратить послов в столицы 26 января

Пакистан и Иран после эскалации напряжённости решили возвратить послов в столицы. Это произойдёт к 26 января, объявило министерство иностранных дел Пакистана. Там уточнили, что договорённость достигнута по итогам телефонной беседы глава МИД двух стран.

Ранее Исламабад и Тегеран заявили о взаимной заинтересованности в примирении. Обострение обстановки произошло 16 января, после того как Корпус стражей Исламской революции Ирана нанёс удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по базе террористической группировки в приграничной пакистанской провинции Белуджистан.

В ответ Пакистан 18 января произвёл серию ударов по укрытиям «террористов» в иранской провинции Систан и Белуджистан. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Кремле назвали напряжение между Пакистаном и Ираном производной конфликта в секторе Газа.

