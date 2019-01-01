Оцеплен вокзал Лиона

Из-за бесхозной сумки, обнаруженной в переходе к автобусам, оцеплен вокзал Лион-Перраш, передает ТАСС.

Сотрудники безопасности Национальной компании железных дорог Франции обследуют место с собакой.

Ранее в пятницу взрыв произошел на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. По последним данным, пострадали не менее 13 человек.

