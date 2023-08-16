«“Вагнер” выкинет»: Украинским «карательным отрядам» в Африке предрекли провал
ЧВК «Вагнер» благодаря высокой боеспособности легко может справиться с украинскими диверсионно-карательными отрядами в Африке, сказал НСН Алексей Подберезкин.
У британской разведслужбы MI6 традиционно самые сильные позиции в Африке, к тому же, она активно сотрудничает с украинскими военными и руководит ими. Об этом НСН заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
Ранее агентства ТАСС и РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщили, что MI6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков во второй половине августа. Отмечается, что в его задачи входят диверсии и ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией. По словам Подберезкина, MI6 и британские спецслужбы неоднократно готовили иностранных наемников.
«История с диверсионно-карательным отрядом абсолютно правдоподобная, более того, я совершенно уверен, что так и есть. В Африке у MI6 исторически самые сильные позиции, равно как на Ближнем и Среднем Востоке, даже сильнее, чем у ЦРУ», — сказал Подберезкин.
По словам собеседника НСН, MI6 активно сотрудничает с украинскими военными и руководит ими.
«MI6 находятся и в штаб-квартире службы военной разведки, и в СБУ присутствуют на постоянной основе. Напомню, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон украинский лидер посетил штаб-квартиру MI6. Это феноменальный случай, чтобы руководитель государства приезжал в штаб-квартиру разведки чужой страны», — добавил эксперт.
В заключение собеседник НСН выразил уверенность, что ЧВК «Вагнер» может нейтрализовать угрозу таких действий.
«ЧВК “Вагнер” даже при минимальной поддержке может сделать очень многое. Они фактически могут выкинуть с континента и французов, и американцев, и англичан. Сейчас это очень боеспособное воинское соединение. Если его численность увеличить до 20-25 тысяч человек, то оно может установить контроль над всеми государствами Западной Африки, поскольку там численность воинских подразделений, как правило, 10-13 тысяч человек, если не считать Нигерии и Алжира», — подытожил он.
Ранее глава MI6 Ричард Мур заявил, что Китай стал главным объектом внимания разведслужбы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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