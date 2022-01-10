Осужденный за убийство мультимиллионер Роберт Дарст умер в США

Мультимиллионер Роберт Дарст, осужденный за убийство, умер в возрасте 78 лет в больнице в Калифорнии. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на адвоката умершего, передает ТАСС.

По словам представителя Дарста, смерть наступила по естественным причинам. Согласно данным издания, причиной стала остановка сердца.



В больнице он находился под стражей после того, как его доставили туда на обследование.

В октябре 2021 года Дарст был приговорен к пожизненному заключению за убийство. Суд присяжных признал его виновным в убийстве знакомой Сюзан Берман в 2000 году. Позднее ему было предъявлено обвинение в убийстве первой жены.





