Осужденный за убийство мультимиллионер Роберт Дарст умер в США
Мультимиллионер Роберт Дарст, осужденный за убийство, умер в возрасте 78 лет в больнице в Калифорнии. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на адвоката умершего, передает ТАСС.
По словам представителя Дарста, смерть наступила по естественным причинам. Согласно данным издания, причиной стала остановка сердца.
В больнице он находился под стражей после того, как его доставили туда на обследование.
В октябре 2021 года Дарст был приговорен к пожизненному заключению за убийство. Суд присяжных признал его виновным в убийстве знакомой Сюзан Берман в 2000 году. Позднее ему было предъявлено обвинение в убийстве первой жены.
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