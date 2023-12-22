Орбан задался вопросом, собирается ли ЕС принимать Украину с регионами РФ

Как считает премьер, ЕС не подготовлен к такому шагу, который принесёт много вреда. Мы говорим о стране, на территории которой стоят российские солдаты. Их тоже будем принимать?» — заявил Орбан.

Он считает, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз, также к этому не готово само объединение.

Ранее Орбан заявил, что прием Украины в Европейский союз обошелся бы ЕС в 150-190 млрд евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

