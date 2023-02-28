Опрос: Более половины жителей Молдавии недовольны путем развития страны
Около 60% жителей Молдавии уверены, что страна движется в неверном направлении, следует из данных социологического опроса, проведенного молдавской компанией iData.
Почти треть опрошенных (31,8%) считают, что молдавские власти двигаются в верном направлении, недовольны курсом развития 57% опрошенных. Не смогли ответить на вопрос 10,6% граждан страны.
Опрос проводился в период с 15 по 24 февраля, в нем приняли участие 1040 человек. Погрешность составляет 3%.
Ранее спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз могут начаться в конце года.
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