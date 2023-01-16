Оперного певца Пласидо Доминго в очередной раз обвинили в домогательствах

Испанского оперного певца Пласидо Доминго вновь обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает Reuters.

Пласидо Доминго отказали в выступлениях в США из-за обвинений в харассменте

По данным агентства, обвинения выдвинула в эфире испанского телеканала La Sexta неназванная певица. Она появилась в образе темной фигуры. Женщина рассказала, что в 2000-х годах Доминго якобы просил прикоснуться к ней в театре в Испании, а в другой раз пытался поцеловать. Певица отметила, что не обращалась к своим руководителям или властям. «Он — Доминго. Он неприкасаем», — указала она.

Доминго подозревают в использовании услуг секты, которая более 30 лет занималась сексуальной эксплуатацией людей в Аргентине. Секта пропагандировала философию борьбы со СПИДом и наркотиками и стремление к счастью, предлагала людям излечение, а на самом деле завладевала их деньгами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: официальный сайт Пласидо Доминго
ТЕГИ:Певец
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры