Оперного певца Пласидо Доминго в очередной раз обвинили в домогательствах
Испанского оперного певца Пласидо Доминго вновь обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает Reuters.
По данным агентства, обвинения выдвинула в эфире испанского телеканала La Sexta неназванная певица. Она появилась в образе темной фигуры. Женщина рассказала, что в 2000-х годах Доминго якобы просил прикоснуться к ней в театре в Испании, а в другой раз пытался поцеловать. Певица отметила, что не обращалась к своим руководителям или властям. «Он — Доминго. Он неприкасаем», — указала она.
Доминго подозревают в использовании услуг секты, которая более 30 лет занималась сексуальной эксплуатацией людей в Аргентине. Секта пропагандировала философию борьбы со СПИДом и наркотиками и стремление к счастью, предлагала людям излечение, а на самом деле завладевала их деньгами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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