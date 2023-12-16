Оператор Al Jazeera погиб при ударе израильской армии в секторе Газа

Отмечается, что журналист Ваэль Дадух вместе с оператором Самером Абудакой вели репортаж из школы на юге анклава, когда Хан-Юнис подвергся атаке. В результате Абудака погиб, Дадух был ранен.

По данным агентства WAFA, израильские военные атаковали несколько районов Хан-Юниса и ударили в Дейр-эль-Балахе по району расположения школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

