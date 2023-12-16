Оператор Al Jazeera погиб при ударе израильской армии в секторе Газа
Оператор телеканала Al Jazeera погиб в результате удара армии Израля по городу Хан-Юнис в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении канала.
Отмечается, что журналист Ваэль Дадух вместе с оператором Самером Абудакой вели репортаж из школы на юге анклава, когда Хан-Юнис подвергся атаке. В результате Абудака погиб, Дадух был ранен.
По данным агентства WAFA, израильские военные атаковали несколько районов Хан-Юниса и ударили в Дейр-эль-Балахе по району расположения школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru