ООН заявила, что добилась исключения в санкциях на сельхозэкспорт из России
ООН удалось добиться введения послаблений в санкциях Запада против России в сфере сельскохозяйственного экспорта. Об этом сообщили в пресс-службе международной организации.
Как отметили в ООН, первым шагом к устранению трудностей в торговле стало установление правовой структуры для облегчения доступа продуктов и удобрений из РФ на мировые рынки.
«ООН способствовала выпуску генеральных лицензий США 6B и 6C, двух генеральных лицензий Великобритании по финансовым и торговым аспектам в сфере продуктов и удобрений, а также послаблениям в девятом пакете санкций ЕС», — цитирует сообщение организации ТАСС.
Отмечается, что специалисты продолжают искать ключевые решения, которые помогут устранить препятствия для поставок продуктов и удобрений из России в Африку.
Ранее ООН призвала снять все препятствия для продления действия зерновой сделки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ООН заявила, что добилась исключения в санкциях на сельхозэкспорт из России
- Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что Байден не протянет до конца года
- СМИ: Китай вскоре может начать добычу ископаемых на Луне
- Конгрессвумен Грин предложила запретить финансирование Украины до завершения конфликта
- Минфин расширил перечень офшорных зон до 91 страны
- Зеленский заявил, что Киеву недостаточно помощи от партнеров
- В Пулково произошло задымление на борту вылетающего в Дубай самолета
- СМИ: «Барселону» допустили до Лиги чемпионов
- Зеленскому отказали в участии в саммите ЕС и Латинской Америки
- Лавров оценил будущее ЧВК «Вагнер» в Африке после мятежа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru