ООН заявила, что добилась исключения в санкциях на сельхозэкспорт из России

Как отметили в ООН, первым шагом к устранению трудностей в торговле стало установление правовой структуры для облегчения доступа продуктов и удобрений из РФ на мировые рынки.

«ООН способствовала выпуску генеральных лицензий США 6B и 6C, двух генеральных лицензий Великобритании по финансовым и торговым аспектам в сфере продуктов и удобрений, а также послаблениям в девятом пакете санкций ЕС», — цитирует сообщение организации ТАСС.

Отмечается, что специалисты продолжают искать ключевые решения, которые помогут устранить препятствия для поставок продуктов и удобрений из России в Африку.

Ранее ООН призвала снять все препятствия для продления действия зерновой сделки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

