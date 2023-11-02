ООН: В 2023 году были убиты более 46 журналистов

По его словам, ещё более 531 работника СМИ были заключены в тюрьму.

«Бесчисленное множество других журналистов подверглись невыносимым преследованиям и насилию. Надо остановить безнаказанность. Эти нападения неприемлемы», - написал Тюрк.

Ранее военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв погиб в Запорожской области от ранений, полученных в результате артиллерийского удара ВСУ, сообщает RT.

