ООН: В 2023 году были убиты более 46 журналистов

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в своих соцсетях заявил, что с начала 2023 года были убиты более 46 журналистов.

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По его словам, ещё более 531 работника СМИ были заключены в тюрьму.

«Бесчисленное множество других журналистов подверглись невыносимым преследованиям и насилию. Надо остановить безнаказанность. Эти нападения неприемлемы», - написал Тюрк.

Ранее военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв погиб в Запорожской области от ранений, полученных в результате артиллерийского удара ВСУ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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