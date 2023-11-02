ООН: В 2023 году были убиты более 46 журналистов
2 ноября 202315:57
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в своих соцсетях заявил, что с начала 2023 года были убиты более 46 журналистов.
По его словам, ещё более 531 работника СМИ были заключены в тюрьму.
«Бесчисленное множество других журналистов подверглись невыносимым преследованиям и насилию. Надо остановить безнаказанность. Эти нападения неприемлемы», - написал Тюрк.
Ранее военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв погиб в Запорожской области от ранений, полученных в результате артиллерийского удара ВСУ, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru