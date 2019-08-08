ООН решила спасти мир с помощью лентяев
«Руководство по спасению мира для лентяев» появилось на официальном сайте Организации Объединённых Наций. Там считают, что любой человек, даже очень неповоротливый, способен внести свой вклад в борьбу за экологию, равенство женщин и развитие устойчивого экономического роста.
В инструкции записано, что каждый землянин, даже самый безразличный и ленивый, может стать частью решения стоящих проблем. Для этого лентяям предлагается соблюсти несколько простых правил, отмечает Ura.ru. Причём действовать можно начать, не покидая диван.
Например, подключить бытовую технику к удлинителю и выключать его из сети, когда она не нужна. Ещё один совет - счета лучше оплачивать через интернет, чтобы сократить расход бумаги и, соответственно, уменьшить вырубку лесов.
Принятие ванны в ООН рекомендуют заменить душем ради экономии водных ресурсов. Среди прочего, в организации также советуют перейти с животной пищи на растительную.
Кроме того, международная организация призывает жителей Земли меньше пользоваться личными автомобилями, по возможности пересесть на общественный транспорт, а еще лучше – на велосипеды, уточняет РИА ФАН. Всё это, по задумке экспертов ООН, поможет решению блока глобальных задач, которые необходимо выполнить до 2030 года.
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