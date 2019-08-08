ООН решила спасти мир с помощью лентяев

«Руководство по спасению мира для лентяев» появилось на официальном сайте Организации Объединённых Наций. Там считают, что любой человек, даже очень неповоротливый, способен внести свой вклад в борьбу за экологию, равенство женщин и развитие устойчивого экономического роста.

В инструкции записано, что каждый землянин, даже самый безразличный и ленивый, может стать частью решения стоящих проблем. Для этого лентяям предлагается соблюсти несколько простых правил, отмечает Ura.ru. Причём действовать можно начать, не покидая диван.

Например, подключить бытовую технику к удлинителю и выключать его из сети, когда она не нужна. Ещё один совет - счета лучше оплачивать через интернет, чтобы сократить расход бумаги и, соответственно, уменьшить вырубку лесов.