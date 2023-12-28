ООН: От израильских ударов на Западном берегу с 7 октября погибли 300 палестинцев
В результате ударов израильской армии на Западном берегу погибли 300 палестинцев, в том числе 79 детей с 7 октября. Об этом говорится в опубликованном на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека докладе.
Отмечается, что 200 палестинцев, убитых в 2023 году на Западном берегу «в результате оккупации» до 7 октября, уже было рекордным с 2005 года.
Ранее, 26 декабря, начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что война с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа продлится «еще много месяцев». По его словам, это связано с тем, что у этой войны сложные цели, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru