ООН: От израильских ударов на Западном берегу с 7 октября погибли 300 палестинцев

В результате ударов израильской армии на Западном берегу погибли 300 палестинцев, в том числе 79 детей с 7 октября. Об этом говорится в опубликованном на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека докладе.

МЧС доставит в сектор Газа еще 20 тонн гуманитарной помощи

Отмечается, что 200 палестинцев, убитых в 2023 году на Западном берегу «в результате оккупации» до 7 октября, уже было рекордным с 2005 года.

Ранее, 26 декабря, начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что война с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа продлится «еще много месяцев». По его словам, это связано с тем, что у этой войны сложные цели, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ХамасИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры