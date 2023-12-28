ООН: От израильских ударов на Западном берегу с 7 октября погибли 300 палестинцев

Отмечается, что 200 палестинцев, убитых в 2023 году на Западном берегу «в результате оккупации» до 7 октября, уже было рекордным с 2005 года.

Ранее, 26 декабря, начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что война с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа продлится «еще много месяцев». По его словам, это связано с тем, что у этой войны сложные цели, передает «Радиоточка НСН».

