ООН: на севере Газы закрылась единственная больница с роддомом
В северной части сектора Газа объявила о закрытии единственная больница с родительным отделением, сказано в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
Причиной закрытия названа нехватка топлива. Больница больше не может обслуживать пациентов и закрывает ключевые службы.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее сообщила, что 14 из 36 больниц сектора Газа приостановили работу из-за дефицита топлива.
Представитель администрации США Джон Кирби 9 ноября заявил, что Израиль будет ежедневно организовывать гуманитарные паузы продолжительностью четыре часа. Жителей севера сектора Газа оповестят о них заранее, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ООН: на севере Газы закрылась единственная больница с роддомом
- Табачные компании пожаловались на проблемы с импортом сырья в РФ
- WP: в Запорожье от ракетного удара погибли высокопоставленные офицеры ВСУ
- Rudaw: на американской базе в Ираке начался пожар после атаки дрона
- Создатели War Thunder обнаружили два кадра из игры на совещании Медведева
- Армия Израиля перехватила запущенную из Йемена ракету
- Сотрудники ОМОН сорвали концерт группы Zero People в Петербурге
- Эксперт Трифонов: ЦБ может повысить ключевую ставку до 16%, но это маловероятно
- В Краснодаре ветеринар прооперировал собаке не ту лапу
- В ХАМАС заявили о гибели заложницы из-за обстрелов Газы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru