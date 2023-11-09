ООН: на севере Газы закрылась единственная больница с роддомом

В северной части сектора Газа объявила о закрытии единственная больница с родительным отделением, сказано в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

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Причиной закрытия названа нехватка топлива. Больница больше не может обслуживать пациентов и закрывает ключевые службы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее сообщила, что 14 из 36 больниц сектора Газа приостановили работу из-за дефицита топлива.

Представитель администрации США Джон Кирби 9 ноября заявил, что Израиль будет ежедневно организовывать гуманитарные паузы продолжительностью четыре часа. Жителей севера сектора Газа оповестят о них заранее, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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