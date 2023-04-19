ООН: Индия по численности населения опередила Китай
19 апреля 202315:06
Индия обошла Китай по численности населения, сообщил телеканал NDTV со ссылкой на данные Фонда ООН в области народонаселения.
По последним данным, в Индии проживает 1,4286 млрд человек, тогда как в КНР - 1,4257 млрд.
Как отмечают в ООН, большая часть населения Индии - 68% относится к возрастной группе от 15 до 64 лет.
Ранее президент ликвидированной Федерации мигрантов РФ, независимый эксперт Вадим Коженов в пресс-центре НСН заявил, что Россия не поднимет демографию с помощью мигрантов.
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19 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru