ООН: Индия по численности населения опередила Китай

Как отмечают в ООН, большая часть населения Индии - 68% относится к возрастной группе от 15 до 64 лет.

Ранее президент ликвидированной Федерации мигрантов РФ, независимый эксперт Вадим Коженов в пресс-центре НСН заявил, что Россия не поднимет демографию с помощью мигрантов.

