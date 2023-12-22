ООН: четверти семей в Газе угрожает катастрофический голод

У домохозяйств есть проблемы в потреблении продуктов питания, которые выражаются в недоедании или в низкой способности удовлетворить минимальные потребности в продовольствии, но только за счет истощения основных средств к существованию.

Отмечается, что риск голода возрастает с каждым дополнительным днем боевых действий и ограничения гуманитарного доступа.

Ранее стало известно, что Команда Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая в последние недели организовала поставки медицинских товаров в больницы на севере сектора Газа, не обнаружила использования медцентров представителями движения ХАМАС в военных целях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

