ООН: четверти семей в Газе угрожает катастрофический голод

Четверть домохозяйств в секторе Газа израсходовали запасы продуктов питания и находятся под угрозой катастрофического голода, сообщает РИА Новости со ссылкой на ООН.

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У домохозяйств есть проблемы в потреблении продуктов питания, которые выражаются в недоедании или в низкой способности удовлетворить минимальные потребности в продовольствии, но только за счет истощения основных средств к существованию.

Отмечается, что риск голода возрастает с каждым дополнительным днем боевых действий и ограничения гуманитарного доступа.

Ранее стало известно, что Команда Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая в последние недели организовала поставки медицинских товаров в больницы на севере сектора Газа, не обнаружила использования медцентров представителями движения ХАМАС в военных целях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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