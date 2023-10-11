Около 3 тысячи израильтян пострадали в результате боев
2 тысячи 901 гражданин Израиля пострадал в результате боевых действий с палестинской стороной, сообщает Министерство здравоохранения страны.
Все они находятся в больницах. По всему Израилю работают медицинские центры экстренной помощи, неотложной помощи, а также центры психологической поддержки и психического здоровья. Также в любом медучреждении страны можно получить сведения о раненых, которых доставили в медицинские учреждения.
Ранее в ХАМАС заявили, что задача «Оси сопротивления» - уничтожение Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Около 3 тысячи израильтян пострадали в результате боев
- В Кремле заявили, что ситуация на Ближнем Востоке опасна разрастанием
- В США заявили, что Иран мог знать о подготовке операции ХАМАС
- Американские власти запросили у Конгресса помощь Израилю и Украине
- Нетаньяху сравнил атаки ХАМАС с Холокостом
- Зеленский анонсировал открытие зернового коридора через Молдавию
- В центре Москвы мужчину забили до смерти во время драки
- Армия Израиля заявила об обстрелах со стороны Сирии
- Пашинян: Армения ничего не аннулировала в отношениях с Россией
- ФРГ объявила о выделении военной помощи Украине на 1 млрд евро
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru