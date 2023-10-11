Около 3 тысячи израильтян пострадали в результате боев

Все они находятся в больницах. По всему Израилю работают медицинские центры экстренной помощи, неотложной помощи, а также центры психологической поддержки и психического здоровья. Также в любом медучреждении страны можно получить сведения о раненых, которых доставили в медицинские учреждения.

Ранее в ХАМАС заявили, что задача «Оси сопротивления» - уничтожение Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

