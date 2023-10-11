Около 3 тысячи израильтян пострадали в результате боев

2 тысячи 901 гражданин Израиля пострадал в результате боевых действий с палестинской стороной, сообщает Министерство здравоохранения страны.

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Все они находятся в больницах. По всему Израилю работают медицинские центры экстренной помощи, неотложной помощи, а также центры психологической поддержки и психического здоровья. Также в любом медучреждении страны можно получить сведения о раненых, которых доставили в медицинские учреждения.

Ранее в ХАМАС заявили, что задача «Оси сопротивления» - уничтожение Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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