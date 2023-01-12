Один из наиболее разыскиваемых преступников Европы задержан в Испании

Национальная полиция Испании объявила о задержании одного из самых разыскиваемых в Европе злоумышленников. Имя преступника не называется.

Как говорится в сообщении правоохранительных органов королевства, 37-летний беглец был схвачен в центральной провинции Толедо. Уточняется, что с 2014 года был активен ордер на его арест по подозрению в пытках, похищении людей, незаконном владении оружием, угрозах и ряде других правонарушений.

Разыскиваемый был членом одной из самых активных в Испании преступных группировок последних нескольких десятилетий.

Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», в самом начале этого года в Месксике был арестован главарь одного из крупнейших наркокартелей Овидио Гусман по прозвищу «Мышь» - сын наркобарона «Коротышки» Хоакина Гусмана, которого экстрадировали в США в 2017 году. После этого члены банды вступили в настоящий бой с силовиками.

