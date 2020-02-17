Папа Франциск встретился с главой Европейского еврейского конгресса
Один из следующих Всемирных форумов памяти Холокоста можно посвятить этическим и моральным проблемам современности. В частности, росту экстремизма и проявлений ненависти, проблеме беженцев и глобальном неравенству. Об этом во время встречи с Папой Франциском в Ватикане заявил президент Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» и Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор.
Он подчеркнул, что эти вопросы должны быть проанализированы мировыми лидерами, экспертами, лицами, формирующими общественное мнение и представителями мира религии. В свою очередь, Папа Франциск заявил, что поддерживает эту идею.
НСН напоминает, что Пятый всемирный форум памяти Холокоста «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом!» прошёл 23 января в Иерусалиме при участии 48 глав государств и мировых лидеров. Он был организован фондом «Всемирный форум памяти Холокоста» в сотрудничестве с «Яд Вашемом» и под патронатом президента Израиля Реувена Ривлина.
Ранее НСН писала, что пятьдесят глав государств и мировых лидеров, которые были приглашены на Пятый всемирный форум памяти Холокоста, дали обещание сохранять память о Холокосте и бороться с антисемитизмом. Их заявления были собраны в книгу, которая будет представлена в «Яд Вашеме» 23 января. Сборник получил название «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом!».
В числе писем, содержащихся в этой книге, – послания американского лидера Дональда Трампа, генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, короля Нидерландов Виллема-Александра, президента Литвы Гитанаса Науседы и других.
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