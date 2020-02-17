Папа Франциск встретился с главой Европейского еврейского конгресса

Один из следующих Всемирных форумов памяти Холокоста можно посвятить этическим и моральным проблемам современности. В частности, росту экстремизма и проявлений ненависти, проблеме беженцев и глобальном неравенству. Об этом во время встречи с Папой Франциском в Ватикане заявил президент Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» и Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор.

Он подчеркнул, что эти вопросы должны быть проанализированы мировыми лидерами, экспертами, лицами, формирующими общественное мнение и представителями мира религии. В свою очередь, Папа Франциск заявил, что поддерживает эту идею.

НСН напоминает, что Пятый всемирный форум памяти Холокоста «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом!» прошёл 23 января в Иерусалиме при участии 48 глав государств и мировых лидеров. Он был организован фондом «Всемирный форум памяти Холокоста» в сотрудничестве с «Яд Вашемом» и под патронатом президента Израиля Реувена Ривлина.