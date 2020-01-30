Очередная забастовка пройдет во Франции 6 февраля

Новая протестная акция против пенсионной реформы состоится во Франции 6 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на группу профсоюзов Solidaires.

Забастовка против начатой правительством Франции пенсионной реформы стартовала 5 декабря. По итогам реформы часть французских граждан может быть лишена своих льгот и привилегий. Более всех законопроект затрагивает работников транспортных служб, поэтому по всей территории страны наблюдается сбой режима движения общественного транспорта.

Ранее в беседе с НСН ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров заявил, что причина забастовки французов кроется в другом.

