Объем перевозок по Суэцкому каналу сократился на 28% из-за атак хуситов
В результате нападений со стороны йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) объем перевозок по Суэцкому каналу упал на 28%, заявила на брифинге представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
Она отметила, через Суэцкий канал осуществляется 10% мирового транзита по морю. Атаки хуситов увеличивают время и усложняют маршрут, что приводит к росту цен, пояснила Козак.
В то же время она обратила внимание на увеличение торгового потока через мыс Доброй Надежды на юге Африки.
По данным газеты The Wall Street Journal, на фоне активности хуситов морские перевозки подорожали в два раза. В пример издание привело маршрут между Китаем и Нидерландами, стоимость транзита по которому увеличилась на 115%, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Объем перевозок по Суэцкому каналу сократился на 28% из-за атак хуситов
- Дженнифер Лопес выпустила трек Can't Get Enough и клип на него
- Премьера спектакля «Пигмалион» в Театре Сатиры состоится 20 января
- ФАС проверит новые условия выдачи ипотеки после жалоб застройщиков
- Президент Кипра допустил воссоединение острова в 2024 году
- Состояние кошки Тейлор Свифт оценили в $97 миллионов
- Запущен первый в мире стриминговый сервис для собак
- Из Google Play пропало приложение Экспобанка
- Удальцов задержан по делу об оправдании терроризма
- Минздрав сообщил о тяжелом состоянии восьми пострадавших при обстреле Белгорода
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru