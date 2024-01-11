Объем перевозок по Суэцкому каналу сократился на 28% из-за атак хуситов

Она отметила, через Суэцкий канал осуществляется 10% мирового транзита по морю. Атаки хуситов увеличивают время и усложняют маршрут, что приводит к росту цен, пояснила Козак.

В то же время она обратила внимание на увеличение торгового потока через мыс Доброй Надежды на юге Африки.

По данным газеты The Wall Street Journal, на фоне активности хуситов морские перевозки подорожали в два раза. В пример издание привело маршрут между Китаем и Нидерландами, стоимость транзита по которому увеличилась на 115%, передает «Радиоточка НСН».

