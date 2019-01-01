ОАЭ теряет популярность у россиян

В первом квартале 2019 года Дубай посетило на 10% меньше российских туристов, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает РИА «Новости».

Россия оказалась на шестой строчке среди стран по числу туристов после Индии, Саудовской Аравии, Великобритании, КНР и Омана.

В 2018 году число побывавших в ОАЭ отдыхающих россиян, напротив, быстро росло и составило 678 тысяч человек.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России поделилась с НСН информацией о наиболее популярных и новых направлениях у россиян для отдыха во время майских выходных.

