NYT: В США в январе одобрят бустерные вакцины для подростков

В США ожидается одобрение использования бустерных вакцин от коронавируса для подростков от 12 до 15 лет. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

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Ожидается, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США разрешит ревакцинацию вакциной Pfizer - BioNTech. Решение, по данным издания, будет 3 января.

По данным властей, в США с начала пандемии зарегистрировано около 1,8 млн случаев заражения коронавирусом среди подростков в этой возрастной категории.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАВакцина
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