NYT: В США в январе одобрят бустерные вакцины для подростков
В США ожидается одобрение использования бустерных вакцин от коронавируса для подростков от 12 до 15 лет. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Ожидается, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США разрешит ревакцинацию вакциной Pfizer - BioNTech. Решение, по данным издания, будет 3 января.
По данным властей, в США с начала пандемии зарегистрировано около 1,8 млн случаев заражения коронавирусом среди подростков в этой возрастной категории.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru