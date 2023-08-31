Новым главой обороны Великобритании стал министр энергетики Грант Шаппс
31 августа 202311:48
Новым министром обороны Великобритании станет министр энергетики Грант Шаппс. Об этом говорится в социальных сетях канцелярии британского премьера Риши Сунака.
«Грант Шаппс назначен министром обороны», - отмечается в сообщении.
Кроме того, политик несколько дней возглавлял министерство внутренних дел страны в правительстве экс-премьера Лиз Трасс.
На днях Шаппс ездил с визитом на Украину. Он также неоднократно выступал с критикой против действий России на Украине.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru