Новым главой обороны Великобритании стал министр энергетики Грант Шаппс

Новым министром обороны Великобритании станет министр энергетики Грант Шаппс. Об этом говорится в социальных сетях канцелярии британского премьера Риши Сунака.

«Грант Шаппс назначен министром обороны», - отмечается в сообщении.

Кроме того, политик несколько дней возглавлял министерство внутренних дел страны в правительстве экс-премьера Лиз Трасс.

На днях Шаппс ездил с визитом на Украину. Он также неоднократно выступал с критикой против действий России на Украине.

