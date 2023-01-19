Новый глава Минобороны Германии пообещал продолжить военную поддержку Киева
Германия продолжит оказывать военную помощь Украине. Об этом заявил новый глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, передает Welt.
В четверг Писториус вступил в должность министра военного ведомства и принес присягу в бундестаге.
В своей речи в качестве главы Минобороны Писториус отметил, что Германия не является стороной украинского конфликта. Однако Берлин продолжит военные поставки киевским властям.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин намерен «поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо».
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