Новый глава Минобороны Германии пообещал продолжить военную поддержку Киева

В четверг Писториус вступил в должность министра военного ведомства и принес присягу в бундестаге.

В своей речи в качестве главы Минобороны Писториус отметил, что Германия не является стороной украинского конфликта. Однако Берлин продолжит военные поставки киевским властям.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин намерен «поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо».

