Новые митинги в Казахстане: люди требуют повысить зарплату

В городе Жанаозене Мангистауской области протестует безработная молодежь. На это раз люди продолжают требовать дать им работу на нефтесервисных предприятиях области и повысить зарплату.

По словам местных жителей, в городе несколько тысяч безработных, они годами стоят в очереди, ожидая вакансий. Кроме того, людей злит и различие зарплат у работников дочерних организаций «КазМунайГаза» и частных подрядных компаний. Митингующие также требуют прекратить и практику аутсорсинга на предприятиях.

Власти создали специальную комиссию и стараются вместе с активистами решить проблему. Нестабильная обстановка в регионе может сказаться на добычи нефти и газа в Казахстане. При этом руководство «Казатомпром»уже пообещало увеличить зарплату на 30% с 1 марта, ввести пособие на оздоровление в размере одного оклада и премии к праздникам. Не смотря на это, люди продолжают требовать увеличения зарплаты вдвое.

Напомним, в первые дни января в Казахстане начались митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в беспорядки. На территории страны объявили чрезвычайное положение Для стабилизации ситуации в республику направили миротворческие силы ОДКБ. Миссия миротворцев продлилась около двух недель, все военнослужащие покинули Казахстан к 19 января.

