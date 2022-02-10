Новые митинги в Казахстане: люди требуют повысить зарплату
В Западном Казахстане снова разгорелись митинги, сообщает телеканал «360».
В городе Жанаозене Мангистауской области протестует безработная молодежь. На это раз люди продолжают требовать дать им работу на нефтесервисных предприятиях области и повысить зарплату.
По словам местных жителей, в городе несколько тысяч безработных, они годами стоят в очереди, ожидая вакансий. Кроме того, людей злит и различие зарплат у работников дочерних организаций «КазМунайГаза» и частных подрядных компаний. Митингующие также требуют прекратить и практику аутсорсинга на предприятиях.
Власти создали специальную комиссию и стараются вместе с активистами решить проблему. Нестабильная обстановка в регионе может сказаться на добычи нефти и газа в Казахстане. При этом руководство «Казатомпром»уже пообещало увеличить зарплату на 30% с 1 марта, ввести пособие на оздоровление в размере одного оклада и премии к праздникам. Не смотря на это, люди продолжают требовать увеличения зарплаты вдвое.
Напомним, в первые дни января в Казахстане начались митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в беспорядки. На территории страны объявили чрезвычайное положение Для стабилизации ситуации в республику направили миротворческие силы ОДКБ. Миссия миротворцев продлилась около двух недель, все военнослужащие покинули Казахстан к 19 января.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,3 млн+183 тыс. / сут.
Умерли
337 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
10,8 млн+97 163 / сут.
- Новые митинги в Казахстане: люди требуют повысить зарплату
- Моргенштерн прокомментировал новое дело о наркотиках из-за тату
- Тренер Валиевой посоветовала СМИ «заткнуться»
- Число заражений коронавирусом в мире за полгода выросло в два раза
- В ЕК заявили, что половина населения мира вакцинирована против коронавируса
- В штате Нью-Йорк отменят масочный режим в помещениях с 11 февраля
- Более 5 тысяч фур встали на границе Белоруссии со странами ЕС
- Грызлов: Киев продолжает стягивать войска к Донбассу
- Беспилотники планируется интегрировать в воздушное пространство РФ к 2030 году
- «Если это правда, это больно!» Роднина о подозрении на допинг Валиевой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru