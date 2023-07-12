Норвегия передаст Украине 1 тысячу беспилотников

Одну тысячу новых беспилотников направит Норвегия в рамках помощи Украине. Об этом сообщили в оборонном ведомстве королевства, передает ТАСС.

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По словам министра обороны королевства Бьорна Арильда Грама, прошлая партия разведывательных дронов Black Hornet получила положительные отзывы со стороны Киева.

Глава ведомства рассказал, что Black Hornet стоит на вооружении США и Великобритании. Особенно он хорош для ведения боевых действий в городских условиях, добавил министр.

Ранее Норвегия объявила о пятилетней программе военной помощи Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Госпогранкомитет Белоруссии
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