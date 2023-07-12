Норвегия передаст Украине 1 тысячу беспилотников
Одну тысячу новых беспилотников направит Норвегия в рамках помощи Украине. Об этом сообщили в оборонном ведомстве королевства, передает ТАСС.
По словам министра обороны королевства Бьорна Арильда Грама, прошлая партия разведывательных дронов Black Hornet получила положительные отзывы со стороны Киева.
Глава ведомства рассказал, что Black Hornet стоит на вооружении США и Великобритании. Особенно он хорош для ведения боевых действий в городских условиях, добавил министр.
Ранее Норвегия объявила о пятилетней программе военной помощи Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru