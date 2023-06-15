Норвегия и Дания передадут Киеву 9 тысяч снарядов
Норвегия и Дания передадут Украине дополнительные 9 тысяч артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в норвежском министерстве обороны.
«Норвегия и Дания соглашаются пожертвовать Украине 9 тысяч ... снарядов», — говорится в заявлении ведомства.
Осло передаст Киеву сами снаряды, Копенгаген — взрыватели и метательные заряды.
Норвегия и Дания в апреле передали украинской стороне 8 тысяч артиллерийских 155-миллиметровых снарядов, напоминает РИА ФАН.
Ранее СМИ сообщили, что США планируют отправить Украине снаряды с обедненным ураном. При этом в американской администрации есть ряд разногласий по этому вопросу, пишет Ura.ru.
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