Норвегия и Дания передадут Киеву 9 тысяч снарядов

Норвегия и Дания передадут Украине дополнительные 9 тысяч артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в норвежском министерстве обороны.

США выделили Украине новый пакет помощи на $325 миллионов

«Норвегия и Дания соглашаются пожертвовать Украине 9 тысяч ... снарядов», — говорится в заявлении ведомства.

Осло передаст Киеву сами снаряды, Копенгаген — взрыватели и метательные заряды.

Норвегия и Дания в апреле передали украинской стороне 8 тысяч артиллерийских 155-миллиметровых снарядов, напоминает РИА ФАН.

Ранее СМИ сообщили, что США планируют отправить Украине снаряды с обедненным ураном. При этом в американской администрации есть ряд разногласий по этому вопросу, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаДанияНорвегия

Горячие новости

Все новости

партнеры