Николаевские подпольщики обнаружили морг с выпотрошенными телами военнослужащих ВСУ

Собеседник агентства предположил, что бойцов без ранений решили «пускать на органы». Он добавил, что мобилизованные на фронт жители Николаева не числятся в каких-либо списках или реестрах и не имеют возможности поддерживать связь с близкими.

Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» обнаружили тела иностранных наемников с отрезанными головами и руками. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, их «обезглавила украинская армия». Об этом сообщило агентство НСН.

