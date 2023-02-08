Николаевские подпольщики обнаружили морг с выпотрошенными телами военнослужащих ВСУ

В морге городской больницы №1 украинского города Николаев были обнаружены выпотрошенные тела военнослужащих ВСУ без признаков ранений. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на представителя николаевского подполья.

ЧВК «Вагнер» отправит на Украину тела погибших под Соледаром военных ВСУ

Собеседник агентства предположил, что бойцов без ранений решили «пускать на органы». Он добавил, что мобилизованные на фронт жители Николаева не числятся в каких-либо списках или реестрах и не имеют возможности поддерживать связь с близкими.

Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» обнаружили тела иностранных наемников с отрезанными головами и руками. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, их «обезглавила украинская армия». Об этом сообщило агентство НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
ТЕГИ:ВоеннослужащиеВСУУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры