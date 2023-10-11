Нигерийцы провожают военных Франции лозунгами «Долой Францию!»

Покидающих Нигер французских военных местные жители провожают под лозунги «Долой Францию!», сообщает РИА Новости.

AFP: Франция начнет выводить войска из Нигера 10 октября

Париж начал выводить свой контингент из Нигера. Колонна французских солдат покинула базу в городе Айору на юго-западе страны и прибыла в Ниамей для дальнейшей переброски.

Ее сопровождали военные армии Нигера. На аэродроме французские военные погрузились в военно-транспортный самолет с французской символикой. Часть французского контингента выводится наземным путем из Нигера в Чад.

Ранее суд Нигера освободил сына свергнутого президента Базума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / скриншот с видео
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