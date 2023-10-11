Нигерийцы провожают военных Франции лозунгами «Долой Францию!»
Покидающих Нигер французских военных местные жители провожают под лозунги «Долой Францию!», сообщает РИА Новости.
Париж начал выводить свой контингент из Нигера. Колонна французских солдат покинула базу в городе Айору на юго-западе страны и прибыла в Ниамей для дальнейшей переброски.
Ее сопровождали военные армии Нигера. На аэродроме французские военные погрузились в военно-транспортный самолет с французской символикой. Часть французского контингента выводится наземным путем из Нигера в Чад.
Ранее суд Нигера освободил сына свергнутого президента Базума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru