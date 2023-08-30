Нигер аннулировал все соглашения с Францией по безопасности

Нигерские мятежники отменили все договоренности с Францией по вопросам безопасности и военным вопросам, сообщает Al-Arabiya.

В Париже заявили, что у отношений Франции и Африки прекрасное будущее
«Военный совет в Нигере объявил об аннулировании всех соглашений с Францией в области безопасности и по военным вопросам», - заявляет телеканал.

Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил мнение, что бойцы «Вагнера» не откажут Габону в военной помощи в случае соответствующего обращения от африканцев.

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ФОТО: соцсети / скриншот с видео
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