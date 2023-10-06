Нидерланды выделят Украине четвертый пакет помощи на €100 млн
Нидерланды выделят Украине €102 млн в рамках третьего пакета помощи, говорится на сайте правительства страны.
В том числе €60 млн евро пойдут на поддержку нидерландских компаний, которые хотят участвовать в восстановлении Украины. Деньги предназначены для страхования экспортных кредитов, которое покрывает платежные риски, связанные с инвестициями и транзакциями в стране, передает ТАСС.
Еще €30 млн будут потрачены на закупку газа и поставку запчастей для электросети, чтобы помочь Украине подготовиться к зиме. Оставшиеся €12 млн пойдут на поддержку «районов, которые недавно были освобождены», и МВФ, который предоставляет техническую помощь Украине для реализации реформ.
Ранее сегодня Швеция объявила о выделении Украине $200 млн (2,2 млрд крон) в рамках 14-го пакета помощи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru