Нидерланды выделят Украине четвертый пакет помощи на €100 млн

Нидерланды выделят Украине €102 млн в рамках третьего пакета помощи, говорится на сайте правительства страны.

В том числе €60 млн евро пойдут на поддержку нидерландских компаний, которые хотят участвовать в восстановлении Украины. Деньги предназначены для страхования экспортных кредитов, которое покрывает платежные риски, связанные с инвестициями и транзакциями в стране, передает ТАСС.

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Еще €30 млн будут потрачены на закупку газа и поставку запчастей для электросети, чтобы помочь Украине подготовиться к зиме. Оставшиеся €12 млн пойдут на поддержку «районов, которые недавно были освобождены», и МВФ, который предоставляет техническую помощь Украине для реализации реформ.

Ранее сегодня Швеция объявила о выделении Украине $200 млн (2,2 млрд крон) в рамках 14-го пакета помощи.

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Фото: government.nl
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