Нидерланды выделят Украине четвертый пакет помощи на €100 млн

Еще €30 млн будут потрачены на закупку газа и поставку запчастей для электросети, чтобы помочь Украине подготовиться к зиме. Оставшиеся €12 млн пойдут на поддержку «районов, которые недавно были освобождены», и МВФ, который предоставляет техническую помощь Украине для реализации реформ.

Ранее сегодня Швеция объявила о выделении Украине $200 млн (2,2 млрд крон) в рамках 14-го пакета помощи.

