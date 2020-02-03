Нидерланды предъявили обвинение четырем фигурантам дела MH17
Прокуратура Нидерландов выдвинула обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе Boeing-777 «Малайзийских авиалиний» в небе над Донбассом в июле 2014 года.
Такие данные привела адвокат одного из подозреваемых Елена Кутьина, сообщает ТАСС. Она сообщила агентству, что интересы одного фигуранта дела будет представлять международная группа из двух голландских и одного российского адвоката.
Летом прошлого года представители Совместной следственной группы обвинили в уничтожении лайнера экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), экс-главу ГРУ ДНР Сергея Дубинского, а также подчиненных последнего Олега Пулатова и Леонида Харченко.
Boeing-777 «Малайзийских авиалиний» был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене