Нидерланды предъявили обвинение четырем фигурантам дела MH17

Такие данные привела адвокат одного из подозреваемых Елена Кутьина, сообщает ТАСС. Она сообщила агентству, что интересы одного фигуранта дела будет представлять международная группа из двух голландских и одного российского адвоката.

Летом прошлого года представители Совместной следственной группы обвинили в уничтожении лайнера экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), экс-главу ГРУ ДНР Сергея Дубинского, а также подчиненных последнего Олега Пулатова и Леонида Харченко.

Boeing-777 «Малайзийских авиалиний» был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

