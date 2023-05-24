Нидерланды потратили на Украину €1,6 млрд

Стоимость различных видов вооружений, которые были напрямую направлены из Нидерландов Киеву составила €732 млн.

Остальные расходы приходятся на коммерческие закупки и вклады в различные фонды.

За последний месяц, по словам министра, на Украину из Нидерландов поступили системы ПВО, боеприпасы, приборы ночного видения, грузовые автомобили, а также краны и экскаваторы.

Ранее Нидерланды выразили готовность первыми передать Украине истребители F-16, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

