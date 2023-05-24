Нидерланды потратили на Украину €1,6 млрд
Нидерланды затратили на оказание военной помощи Украине €1,6 млрд. Об этом сообщила в отчете перед парламентом глава Минобороны королевства Кайса Оллонгрен, передает ТАСС.
Стоимость различных видов вооружений, которые были напрямую направлены из Нидерландов Киеву составила €732 млн.
Остальные расходы приходятся на коммерческие закупки и вклады в различные фонды.
За последний месяц, по словам министра, на Украину из Нидерландов поступили системы ПВО, боеприпасы, приборы ночного видения, грузовые автомобили, а также краны и экскаваторы.
Ранее Нидерланды выразили готовность первыми передать Украине истребители F-16, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru