Нидерланды потратили на Украину €1,6 млрд

Нидерланды затратили на оказание военной помощи Украине €1,6 млрд. Об этом сообщила в отчете перед парламентом глава Минобороны королевства Кайса Оллонгрен, передает ТАСС.

На Украину завезли системы ПВО из США, ФРГ и Нидерландов

Стоимость различных видов вооружений, которые были напрямую направлены из Нидерландов Киеву составила €732 млн.

Остальные расходы приходятся на коммерческие закупки и вклады в различные фонды.

За последний месяц, по словам министра, на Украину из Нидерландов поступили системы ПВО, боеприпасы, приборы ночного видения, грузовые автомобили, а также краны и экскаваторы.

Ранее Нидерланды выразили готовность первыми передать Украине истребители F-16, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: government.nl
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