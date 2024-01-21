Нетаньяху в разговоре с Байденом отверг идею государства для палестинцев

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с американским лидером Джо Байденом высказался против создания палестинского государства, пишет газета Guardian.

Число погибших при обстрелах в секторе Газа превысило 24,7 тысячи человек

Нетаньяху заявил, что после уничтожения ХАМАС Израиль сохранит контроль над сектором Газа. По мнению политика, это гарантирует, что палестинский анклав больше не будет представлять угрозы.

В канцелярии премьер-министра отметили, что необходимость контроля за Газой противоречит требованиям о суверенитете Палестины.

Байден ранее допустил возможность двухгосударственного урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Сектор ГазаПалестинаДжо БайденНетаньяху

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